عضو مجلس النواب علي الصول: – الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة “منتهية الولاية” ب

عضو مجلس النواب علي الصول:

– الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة “منتهية الولاية” بتعهده بسداد ديون لتونس “في غير محله”.

– الدبيبة لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد أن سحبت الثقة منه وأصبحت حكومته فاقدة للشرعية.

– ما يقوم به الدبيبة هو شراء للولاءات، ومحاولة للحصول على مزيد من الدعم الإقليمي للحفاظ على منصبه.

– الدبيبة لن يتمكن من الحصول على الأموال لتسيد الديون المستحقة لتونس من المصرف المركزي.

– الدبيبة يحاول الضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج منها تونس، بالإضافة للممتلكات الليبية المستثمرة في الخارج ومنها تونس أيضا.

– ما يقوم به الدبيبة في الوقت الراهن ستتبين انعكاساته السلبية على الاقتصاد الليبي والمستوى المعيشي السيئ في ليبيا في المستقبل القريب، خاصة في حال دفع المبالغ الحالية في ظل أزمة اقتصادية.

#ليبيا_24

2022-12-02 22:30:02

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