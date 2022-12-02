عضو مجلس النواب علي الصول: – الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة “منتهية الولاية” ب

عضو مجلس النواب علي الصول:
– الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة “منتهية الولاية” بتعهده بسداد ديون لتونس “في غير محله”.
– الدبيبة لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد أن سحبت الثقة منه وأصبحت حكومته فاقدة للشرعية.
– ما يقوم به الدبيبة هو شراء للولاءات، ومحاولة للحصول على مزيد من الدعم الإقليمي للحفاظ على منصبه.
– الدبيبة لن يتمكن من الحصول على الأموال لتسيد الديون المستحقة لتونس من المصرف المركزي.
– الدبيبة يحاول الضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج منها تونس، بالإضافة للممتلكات الليبية المستثمرة في الخارج ومنها تونس أيضا.
– ما يقوم به الدبيبة في الوقت الراهن ستتبين انعكاساته السلبية على الاقتصاد الليبي والمستوى المعيشي السيئ في ليبيا في المستقبل القريب، خاصة في حال دفع المبالغ الحالية في ظل أزمة اقتصادية.
#ليبيا_24
2022-12-02 22:30:02
1670020202
أضف تعليقـك