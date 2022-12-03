– 24 عضوا من مجلس الدولة يقترحون في رسالة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي تنظيم ع

– 24 عضوا من مجلس الدولة يقترحون في رسالة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي تنظيم عقد جلسة مشتركة مفتوحة للمجلسين في غدامس.

– الرسالة تقترح أن تدار الجلسة برئاسة مشتركة من المجلسين على أن تدعم مخرجاتها من البعثة الأممية ، وأن الهدف هو الخروج بقاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات.

– المقترح أن تتم المفاضلة بين المقترحات والنصوص الدستورية بالتصويت السري بأغلبية موصوفة 55% لمجلس الدولة و60% لمجلس النواب، وأن تكون النتائج ملزمة للجميع.

– المقترح ينص على أن يدخل المجلسان في إجازة برلمانية تلقائيا بمجرد صدور الأساس الدستوري والقوانين حتى التسليم لمجلس النواب الجديد.

– بحسب المقترح، تجرى الانتخابات خلال المدة الزمنية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا برقابة دولية فاعلة وحماية مديريات الأمن في كل مناطق البلاد.

– المقترح أكد على ضرورة تقديم الدعم المادي واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية فيما يهم العملية الانتخابية.

#ليبيا_24

2022-12-03 02:33:12

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