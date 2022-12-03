العربي الجديد: – حجم الإنفاق الأمني والعسكري في ليبيا بلغ خلال تسعة أشهر من الع

العربي الجديد:

– حجم الإنفاق الأمني والعسكري في ليبيا بلغ خلال تسعة أشهر من العام الجاري 7.192 مليارات دينار، ما يعادل 1.438 مليار دولار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.

– الإنفاق توزع على وزارتي الدفاع والداخلية وجهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

– حجم الإنفاق على وزارة الدفاع بلغ 3.565 مليارات دينار منها 2.6 مليار دينار للرواتب والمتبقي نفقات تشغيلية، أما الإنفاق بوزارة الداخيلة فبلغ 2.307 مليار دينار منها رواتب بقيمة 2.094 مليار دينار.

– الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي صرفت 489.67 مليون دينار، والجهات الأمنية التابعة لحكومة الوحدة أنفقت 831.36 مليون دينار ليبي.

– عدد العاملين في وزارة الدفاع يبلغ 205 آلاف عنصر، بالإضافة إلى 190 ألف عنصر تابع لحكومة الوحدة.

– 75 % من حجم الإنفاق العسكري والأمني يذهب للرواتب و25% يذهب للمصاريف الأخرى.

– هناك تكدّسا وظيفيا في القطاعين الأمني والعسكري دون وجود أثر لهم على الأرض.

– لا توجد أعداد دقيقة للتشكيلات المسلحة والأمنية في ليبيا حتى الآن.

– يجب تخفيض الإنفاق العسكري بنحو 30% من حجم القوى العاملة في القطاعين الأمني والعسكري.

– ليبيا تعاني من عدم الاستقرار السياسي وانقسام المؤسسات الحكومية ومن ضمنها الجيش والشرطة الموزعة بين الشرق والغرب.

– يجب التركيز على تنمية المدن الليبية المتضررة من الحروب منذ 2011.

– الحصول على وظيفة صعب في القطاع المدني ويحتاج جهدا وانتظارا لفترات زمنية طويلة، والأجهزة الأمنية تعين دون حتى النظر في المؤهل العلمي والتخصص.

– بيانات لموقع “غلوبال فاير بور” الأميركي قدر حجم الإنفاق العسكري في ليبيا خلال العام الجاري كاملاً؛ بنحو 4 مليارات دولار، ليتخطى ما تنفقه تونس المجاورة.

#ليبيا_24

2022-12-03 12:00:02

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