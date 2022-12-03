الضابط في جهاز مكافحة الهجرة السرية رمضان الشيباني:

– غالباً ما يواجه المهاجرون السريون أربعة مصائر، وهي أن يضبطوا وينقلوا إلى مراكز الاحتجاز في البلاد، أو أن يتم إرجاعهم من عرض البحر، أو يحالفهم الحظ ليتمكنوا من الوصول إلى دول جنوب أوروبا، أو الموت.

– أحد الأسباب الرئيسية للموت هي الإصابة بالأمراض.

– في الحالات الأربع، يواجه المهاجر أمراضاً قد تفتك بحياته، وتزيد معاناته في حال كانت عائلته معه.

– المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، لا ترقى إلى حجم أزمة المهاجرين، ومجرد أغطية وفراش ومؤن غذائية، وتصدر على أساسها تقارير مرفقة ببعض الصور.

– ليس لدى تلك المنظمات أي عذر، ففرقها تزور مراكز الإيواء وترى حجم معاناة المهاجرين وإصابتهم بالأمراض.

– التقارير لا تتحدث عن الأوضاع الصحية للمهاجرين وما يعانونه، بل تركز على بعض الجوانب كاكتظاظ مراكز الإيواء.

#ليبيا_24

2022-12-03 14:00:36

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