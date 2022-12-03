العربي الجديد:

– الاضطرابات تفاقمت في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد استقالة عضوين منه هما عبد الرحمن هابيل ومحمد حمودة عقب فترة وجيزة من إقالة مجلس النواب نائب المحافظ علي الحبري.

– الأوضاع المضطربة في المصرف المركزي لها نتائج غير جيدة على الاقتصاد فضلا عن عدم توافق مجلس النواب والدولة بشأن المناصب السيادية.

– بقاء المصرف المركزي وسط التجاذبات السياسية له تأثيرات كبيرة على السلامة المالية العامة، وخاصة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي يعتبر اختصاصا أصيلا لمجلس الإدارة.

– مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة لن يتمكنا على المدى القصير من تشكيل مجلس إدارة جديد أو تغيير المحافظ، وبالتالي فإن الإدارة التنفيذية للمصرف المركزي وسط غياب مجلس الإدارة سوف يترتب عليها تأثيرات على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.

#ليبيا_24

2022-12-03 13:38:27

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