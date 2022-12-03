رئيس لجنة الشؤون السياسية بـ مجلس الدولة موسى فرج: – لقاء عقيلة صالح وخالد المش

رئيس لجنة الشؤون السياسية بـ مجلس الدولة موسى فرج:

– لقاء عقيلة صالح وخالد المشري الذي كان مقررا غدا الأحد في الزنتان تأجل ليومين آخرين لأسباب لوجستية.

– المقترح الذي سيناقشه الطرفان هو حسم القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية.

– تغيير السلطة التنفيذية يقصد به الحكومات الموجودة حاليا والمجلس الرئاسي بالكامل وهذا لايزال في مرحلة النقاش ولا يوجد توافق كامل عليه.

– القرارات النهائية في هذا الشأن سيتخذها مجلسا النواب والدولة وليس عقيلة صالح وخالد المشري واختصاصهما النقاش والوصول إلى حلول توافقية وإحالتها على المجلسين.

#ليبيا_24

2022-12-03 17:41:08

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