رئيس لجنة الشؤون السياسية بـ مجلس الدولة موسى فرج: – لقاء عقيلة صالح وخالد المش

رئيس لجنة الشؤون السياسية بـ مجلس الدولة موسى فرج:
– لقاء عقيلة صالح وخالد المشري الذي كان مقررا غدا الأحد في الزنتان تأجل ليومين آخرين لأسباب لوجستية.
– المقترح الذي سيناقشه الطرفان هو حسم القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية.
– تغيير السلطة التنفيذية يقصد به الحكومات الموجودة حاليا والمجلس الرئاسي بالكامل وهذا لايزال في مرحلة النقاش ولا يوجد توافق كامل عليه.
– القرارات النهائية في هذا الشأن سيتخذها مجلسا النواب والدولة وليس عقيلة صالح وخالد المشري واختصاصهما النقاش والوصول إلى حلول توافقية وإحالتها على المجلسين.
#ليبيا_24
2022-12-03 17:41:08
1670089268
أضف تعليقـك