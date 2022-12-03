ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخا

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو_تاجاني، تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحسب الحساب الرسمي للخارجية الليبية، فقد بحث الطرفين المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية، و دعم روما لعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كونها الحل الأمثل للاستقرار في ليبيا على حد قولها.

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