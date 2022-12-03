بحث المجلس الرئاسي اليوم السبت، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم ال

بحث المجلس الرئاسي اليوم السبت، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مستجدات الحالة السياسية في ليبيا، وقدم باتيلي إحاطةً حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وبحسب الحساب الرسمي للرئاسي، فقد أكد باتيلي، على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا على حد قوله.

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