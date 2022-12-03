مدير مستشفى الكفرة إسماعيل العيضة: – سجلنا تزايد في عدد الإصابات بالفيروس المخل

مدير مستشفى الكفرة إسماعيل العيضة:

– سجلنا تزايد في عدد الإصابات بالفيروس المخلوي RVS بين الأطفال وصلت لـ 1000 حالة خلال أسبوع .

– وصلت عددد الإصابات الي استقبلها مستشفى “الكاسح “- المستشفى الوحيد بالمدينة- إلى نحو 270 حالة يوميا تترواح أعمارهم من 6 أشهر إلى 15 سنة منهم حالتين من نفس العائلة .

– تواصلنا مع وزارة الصحة وتم تحديد نوع الإصابة بالفيروس المخلوي والذي ينشط في بداية فصل الشتاء ويتوقع أن ينتهي بعد منتصف شهر ديسمبر .

– لا يوجد للفيروس أي تطعيمات وهو وسريع الانتقال، وسجلت بعض الحالات المصابة به إصابتها أيضًا بفيروس كورونا .

– لا توجد حالات خطيرة ولم تحال أي حالاتت خارج مدينة الكفرة، وهناك فريق طبي من مستشفى الأطفال في بنغازي سيصل إلى المدينة .

– نسقنا مع الصحة المدرسية بالمدارس بالتواصل مع أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم في حالة وجود أعراض.

– أغلب الناس تستخدم المضاد الحيوي للعلاج وهذا أمر خطير ولن يفيد وقد يسبب في تحور الفيروس ويعرض حياة الطفل للخطر.

#ليبيا_24

2022-12-03 20:00:04

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