افتتحت عشية اليوم السبت، كلية لضباط الحرس البلدي في ليبيا، تزامنا مع اليوم الوطن

افتتحت عشية اليوم السبت، كلية لضباط الحرس البلدي في ليبيا، تزامنا مع اليوم الوطني للجهاز، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وضمت المجموعة الأولى 1500 متدرب من كافة المناطق الليبية، خاضوا دورات الانتساب إلى الحرس البلدي، وتعتبر الكلية هي الأولى في ليبيا إذ لم يسبق إنشاء كلية للحرس البلدي طيلة السنوات الماضية.

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