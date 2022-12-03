بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأ

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وبحسب الحساب الرسمي للرئاسي، فإن باتيلي قد قدم إحاطةً حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا،

وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق.

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