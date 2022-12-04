تشاوش أوغلو: مجلسا النواب و الدولة حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات فإنهم لا

وزير خارجية #تركيا مولود تشاووش #أوغلو في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط: مجلسا #النواب و #الدولة حتى لو قالوا إنهم يريدون #الانتخابات فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة.

– نتطلع للعمل مع #مصر و #الإمارات لتحقيق المصالح والأمن في #ليبيا وإعادة الاستقرار هناك.

– السبيل الوحيد لتوحيد ليبيا هو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.

– الوضع في ليبيا هش؛ حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة.

– هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس مع تركيا في ليبيا.

– هناك وجود ميداني لـ #روسيا مع مجموعة #فاغنر في ليبيا، لكن هناك تعاون أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف.

– من الضروري أن يضمن مجلسي النواب والدولة أساسًا دستوريًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

– الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا.

– أعتقد أن السبيل الوحيد لتوحيد ليبيا هو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية. #السبق