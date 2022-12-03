عميد بلدية صرمان: طالبنا بإعلان المجلس الرئاسي لحالة النفير وإصدار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات

عميد بلدية #صرمان عبد المجيد #الفيتوري ينظم ضمن ما يدعى بـ”الحراك الشعبي المطالب بالتعجيل بالانتخابات” وقفة احتجاجية أمام بعثة #الأمم_المتحدة احتجاجا على اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس #النواب #عقيلة_صالح ورئيس مجلس #الدولة الاستشاري خالد #المشري.

الفيتوري لقناة #التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق #الغرياني: التقينا المسؤول السياسي في البعثة الأممية وآخرين لمدة نصف ساعة.

– البعثة أخبرتنا بعدم علمها باجتماع الزنتان ووعدتنا بعدم حضوره.

– طالبنا البعثة برفض التمديد لمجلسي النواب والدولة وإسقاطهما.

– طالبنا بإعلان المجلس #الرئاسي لحالة النفير وإصدار #القاعدة_الدستورية وإجراء #الانتخابات.

– أعطينا مهلة مدتها 10 أيام للاستجابة لهذه المطالب وإلا سنقوم بإغلاق مقر البعثة الأممية في #طرابلس. #السبق