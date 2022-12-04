العربي الجديد: – من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة وفدان من أعض

العربي الجديد:

– من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة وفدان من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، لاستكمال “المشاورات الليبية – الليبية”، بشأن التوافق حول القاعدة الدستورية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، التي كانت العقبة الرئيسية خلال اجتماعات القاهرة السابقة.

– صالح والمشري بحثا في القاهرة النقاط الخلافية الرئيسية، وتوافقا على استكمال المشاورات التي ترعاها مصر، وبحثا، مصير السلطة التنفيذية في ليبيا، في أعقاب انتهاء صلاحية حكومة الوحدة.

– هناك رغبة مصرية في عقد لقاء رسمي لصالح والمشري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الرغبة المرهونة بتوافق بين الجانبين لإنجاز اتفاق سياسي برعاية القاهرة.

– في الوقت الذي تتمسك فيه مصر برفض التعاطي مع حكومة الوحدة، الدبيبة وجّه رسائل عبر طرف إقليمي، باستعداده لتجاوز أي خلافات وإزالة الأسباب التي دفعت إلى تأزم العلاقات مع مصر، تزامنا مع تحسن العلاقات بين مصر وتركيا “الداعم الرئيسي لحكومته”.

– هناك حراك لمحاولة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على مرحلة قصيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خاصة بعدما أيقن المشري في الوقت الحالي بفقدان حكومة الدبيبة الكثير من المؤهلات التي تمكّنها من الاستمرار في قيادة السلطة التنفيذية.

#ليبيا_24

2022-12-04 09:00:03

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