عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس:

– اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري يأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية، لجسر الهوة السياسية التي تظهر دائما، خلال اللقاءات، في العواصم الأجنبية.

– أعتقد أن نجاح الطرفين في المحاولة الجديدة والفرصة الأخيرة التي منحت لهما بخصوص إعادة توحيد البلاد بعد انقسامها من جديد جراء خارطة الطريق التي نتجت عن المجلسين بشكل منقوص، يعتمد على التوازن المؤثر الذي ستكون عليه تركيبة لجنة الحوار.

– الذهاب إلى الانتخابات بشكل مدروس أفضل من المسارات السابقة، التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي وعن لجنة خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة.

– الابتعاد عن الاتفاقات المشروطة بمدن وأشخاص ومواد تعطي للاتفاق تمييزا سلبيا سوف يكون مسارا جديدا يحاول رئيسا المجلسين الذهاب فيه والعودة بحل ينهي حالة الصراع القائمة على إدارة المال والسلطة والأمن.

– سيراعي الاتفاق المحافظة على وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ومدنهم ويلات الفشل الذي يلحقه صراع مسلح مدفوع بالمال في مغامرة محفوفة بالمخاطر.

– ما نلاحظه من خطوات بين المجلسين تختلف عن الخطوات السابقة وهناك نوع من الجدية والتفاهم إلى حد كبير على إنهاء أزمة الشرعية.

#ليبيا_24

2022-12-04 10:00:04

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