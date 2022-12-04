صور | البدء في وضع طبقة الاسفلت الساخن بمهبط مطار #الزنتان وذلك ضمن الأعمال النه

صور | البدء في وضع طبقة الاسفلت الساخن بمهبط مطار #الزنتان وذلك ضمن الأعمال النهائية لصيانة المهبط. #ليبيا #المرصد
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