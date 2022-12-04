صور | الحداد يقوم بزيارة مفاجئة لمتابعة سير عمل ” البيدجا ” بالأكاديمية البحرية #جنزور وتفقد مرافقها. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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