رئيس الأركان بحكومة الدبيبة محمد الحداد، يزور الأكاديمية البحرية بـجنزور، وكان ف

رئيس الأركان بحكومة الدبيبة محمد الحداد، يزور الأكاديمية البحرية بـجنزور، وكان في استقباله مجموعة من آمري الإدارات، من بينهم مهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”

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