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رئيس الأركان بحكومة الدبيبة محمد الحداد، يزور الأكاديمية البحرية بـجنزور، وكان ف

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس الأركان بحكومة الدبيبة محمد الحداد، يزور الأكاديمية البحرية بـجنزور، وكان في استقباله مجموعة من آمري الإدارات، من بينهم مهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”
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#afrigatenews




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ليبيا مباشر

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