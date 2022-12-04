عاجل > خمسة محامين يقدمون طعنًا للقضاء الإداري ضد الاتفاقية النفطية بين الدبيبة و #تركيا .

الطعن : الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة من عقد أي اتفاقيات .

الطعن : الاتفاق سمي مذكرة تفاهم الا انه اتفاق نفطي كامق و واسع النطاق .

الطعن : الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال .

الطعن : الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون و هو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة .

الطعن : الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة .

الطعن : الاتفاقية ترتب ضررا جسيما لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق مما يستحيل معه اعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها .

الطعن : تركيا صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز وهو مخالفة لقانون النفط .

الطعن : من نصوص الاتفاق انه ” لن يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة” مايرتب إلتزام على #ليبيا لأجل غير مسمى .

الطعن : وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة و نطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل . #المرصد