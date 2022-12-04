عاجل > خمسة محامين يقدمون طعنًا للقضاء الإداري ضد الاتفاقية النفطية بين الدبيبة و #تركيا .
الطعن : الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة من عقد أي اتفاقيات .
الطعن : الاتفاق سمي مذكرة تفاهم الا انه اتفاق نفطي كامق و واسع النطاق .
الطعن : الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال .
الطعن : الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون و هو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة .
الطعن : الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة .
الطعن : الاتفاقية ترتب ضررا جسيما لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق مما يستحيل معه اعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها .
الطعن : تركيا صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز وهو مخالفة لقانون النفط .
الطعن : من نصوص الاتفاق انه ” لن يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة” مايرتب إلتزام على #ليبيا لأجل غير مسمى .
الطعن : وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة و نطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل . #المرصد
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