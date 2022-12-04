الجزائر والأردن في بيان مشترك في أعقاب انتهاء الزيارة الرسمية، التي قام بها العا

الجزائر والأردن في بيان مشترك في أعقاب انتهاء الزيارة الرسمية، التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى الجزائر، يؤكدان على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، ، وشددا على رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وحل النزاعات بالحوار والتوافق، وتكثيف الجهود العربية والدولية وتنسيق المساعي للتوصل لحلول سياسية للأزمات في سوريا وليبيا واليمن، بما يحفظ وحدة هذه الدول وسيادتها ومصالحها ويحقق طموحات شعوبها، كما أكدا أهمية استمرار العمل الجماعي لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

#ليبيا_24

2022-12-04 21:24:09

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