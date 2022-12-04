موقع قطري يكشف تفاصيل عن لقاء مرتقب لـ”السيسي” و”حفتر” ..واجتماع لعقيلة والمشري في القاهرة

صحيفة العربي الجديد الممولة من #قطر: #مصر تستعد لاستقبال #حفتر خلال أيام و #السيسي يجتمع بعقيلة و #المشري حال التوافق.

– وفدا #النواب و #الدولة سيصلان إلى #القاهرة خلال ساعات لاستكمال مشاورات التوافق حول #القاعدة_الدستورية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

– القاعدة الدستورية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية كانت العقبة الرئيسية خلال اجتماعات القاهرة السابقة.

– #عقيلة والمشري بحثا في القاهرة النقاط الخلافية الرئيسية وتوافقا على استكمال المشاورات التي ترعاها #مصر.

– عقيلة والمشري بحثا مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل مصير حكومة الدبيبة وتمسك مصر بمقاطعتها.

– هناك رغبة مصرية في عقد لقاء رسمي لعقيلة والمشري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

– هذه الرغبة مرهونة بتوافق بين الجانبين لإنجاز اتفاق سياسي برعاية القاهرة.

– مصر تتمسك برفض التعاطي مع حكومة #الدبيبة الذي وجه رسائل عبر طرف إقليمي باستعداده لتجاوز أي خلافات وإزالة الأسباب التي دفعت إلى تأزم العلاقات مع مصر.

– العلاقات بين مصر و #تركيا التي تدعم الدبيبة تتجه نحو التحسن في أعقاب لقاء السيسي و #أردوغان في #قطر.

– هناك حراك لمحاولة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على مرحلة قصيرة لإجراء #الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

– المشري يرفض الاعتراف بحكومة #باشاغا ويؤمن في ذات الوقت بفقدان حكومة الدبيبة مؤهلات الاستمرار في قيادة #ليبيا نحو الاستقرار.

– هناك خلاف بين مكونات معسكر شرق ليبيا، بشأن حكومة باشاغا.

– هناك أطراف داخل معسكر شرق ليبيا ترى ضرورة التمسك بحكومة باشاغا وأطراف أخرى لا تتمسك بها.

– الأطراف الأخرى ترى أن باشاغا لم يكن اختيارًا موفقًا، بعدما فشل في الحصول على ثقة الكيانات القبلية والمجموعات المسلحة في غرب ليبيا.

– التوافق مع مجلس الدولة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة أصبح سهلاً حال تم التوافق على النقاط الخلافية.

– كرة الملف الليبي أصبحت في ملعب مصر لتنهي الجانب المتعلق بالبعد الإقليمي بالتوافق مع تركيا. #السبق