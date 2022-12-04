الأمم المتحدة: – بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا أنهت مهمتها الاستقصائية الخامسة وا

الأمم المتحدة:

– بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا أنهت مهمتها الاستقصائية الخامسة والتي تمت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر

– هذه المهمة هي الأولى لبعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا منذ أن مدد مجلس حقوق الإنسان ولايتها من يوليو الماضي إلى مارس 2023

– محققو البعثة أجروا خلال مهمتهم الاستقصائية، مقابلات مع الشهود ومنظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تحقيقات ميدانية ولقاءات مع السلطات الليبية

– البعثة لم تتمكن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتكرر طلبها منحها الإذن بالوصول إلى تلك الأماكن.

#ليبيا_24

2022-12-04 23:00:01

1670194801