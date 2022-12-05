انفو_المرصد | من ردود الحبري على قرار إقالته و الجدل حول التمويل الحكومي . #ليب

#انفو_المرصد | من ردود الحبري على قرار إقالته و الجدل حول التمويل الحكومي . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
“علي الزقوزي” ومن لم يسمع بهذا الاسم في الرياضة الليبية، فخلال محطاته الرياضية ت
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
التعرف على هوية 12 جثة منتشلة من «مقابر جماعية» في ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
كيف يسقط أطفال مهاجرون في ليبيا بـ"فخ العبودية"؟
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / Independent
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتمكن من ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته أكث
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك