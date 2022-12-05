المشير خليفة حفتر خلال لقائه بأهالي إجدابيا:
– على المليشيات أن تبدي استعدادها للتخلي عن سلاحها الذي ألحق ضرراً كبيراً بالشعب والدولة.
– السلاح طال جميع المدن والقرى، وعطل كافة المساعي الحميدة.
– ما حدث أعاقنا من الانطلاق نحو بناء الدولة.
– علينا احترام طموحات الشعب الليبي من أجل الحرية والكرامة.
– على الجميع أن يملك ما يكفي من الشجاعة والكرامة وأن ينحاز للوطن ويضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.
– من أبرز العراقيل التي أدت إلى فشل كل المساعي للحل الشامل هو الوضع في طرابلس .
– مركز السلطة التنفيذية العليا في طرابلس تسيطر عليه المجموعات المسلحة منذ سنوات .
– المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان قد يدفعهم استمرار هذا الوضع في طرابلس لاتخاذ قرارهم الحاسم بإدارة شؤونهم وإدارة مؤسساتهم ورسم خارطة طريقهم بمعزل عن العاصمة.
– الحلول التلفيقية أثبتت عدم جدواها، وبقاء الحلول التلفيقية إضاعة للوقت والجهد وتفاقم للأزمات.
– المطالبون بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية
– هؤلاء يسيطر عليهم الخوف في أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلىء صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين.
– الخيار للشعب والصندوق هو التحدي في من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.
– لا يخفى عليكم الجهود المضنية التي بذلتها القيادة العامة من أجل تجاوز الخلافات
– لا يمكن لأحد أن يزايد على الجيش في المشاركة بالعملية الديمقراطية
– نتطلع للوفاق والسلام الدائم
– الجيش الوطني قدم التضحيات وحقق الانتصارات وأسس دعائم الاستقرار والأمن وشق طريقه في بناء نفسه في ظروف قاسية
– لن يتخلى الجيش عن حماية الشعب ومقدراته .
– مدينة أجدابيا دفعت الأرواح ثمناً لهزيمة الإرهاب واكتسبت لقب مدينة الشهداء بجدارة واستحقاق.
#ليبيا_24
2022-12-05 16:49:10
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