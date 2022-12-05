عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي: – الجلسة عقدت اليوم بنصاب كامل، وبحضور 98 عضوا، م

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي:

– الجلسة عقدت اليوم بنصاب كامل، وبحضور 98 عضوا، من أصل 180 عضوا هم كامل أعضاء المجلس.

– بند المناصب السيادية هو الذي تصدر النقاش بطلب الأعضاء، حيث عُرض خلال الجلسة، قبل أن يتقدم بعض الأعضاء بصيغة أخرى تتيح للمجلس مناقشة الملفات الأربعة بالتوازي، وهي ملفات: القاعدة الدستورية، والقوانين الانتخابية، والمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية.

– جرى التصويت على عرض الملفات بالتوازي، بواقع 46 صوتا من أصل 98 عضوا حضروا الجلسة، فيما صوّت لمصلحة عرض الملفات بالتوالي 40 عضوا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.

– الظروف الحالية ملائمة لتوافق مرتقب في الأيام القادمة حول الملفات الأربعة العالقة خاصة وأن الجلسة عقدت في أجواء سياسية وأمنية جيدة، كما حضر بعض الأعضاء المتغيبين سابقا، والمقاطعين أيضا.

#ليبيا_24

2022-12-05 19:42:04

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