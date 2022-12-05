الإخواني منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري: التداول السلمي على السلطة قيمة من قيم ثورة فبراير.

– نتائج جلسة اليوم تمثل دعما للتوافق بين النواب والدولة.

– نتائج جلسة اليوم تقطع للطريق على التدخل الخارجي السلبي في الأزمة الليبية.

– ما تم التوافق عليه هو من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت.

– ما تم التوافق عليه سيمكننا من تجديد الشرعية وترسيخ للمسار الديمقراطي بالتداول السلمي على السلطة الذي يعد قيمة من قيم ثورة فبراير. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-05 21:02:23

1670274143