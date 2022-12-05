عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي: – صوّتنا في جلسة اليوم الإثن

عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي:
– صوّتنا في جلسة اليوم الإثنين، على مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة: القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة
– نتيجة التصويت، جاءت 46 عضوا مع المضي بالتوازي، و40 مع التراتبية حسب الطلب المقدم من 50 عضوا لرئاسة المجلس
وتابع: هناك لقاء مرتقب في القاهرة خلال الأيام القادمة يجمع لجنتي المسار الدستوري بالدولة والنواب لأجل الفصل في نقاط الخلاف
– عقدنا الجلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضرها 97 عضوا
#ليبيا_24
2022-12-05 21:20:02
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