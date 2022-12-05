عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي: – صوّتنا في جلسة اليوم الإثن

عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي:

– صوّتنا في جلسة اليوم الإثنين، على مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة: القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة

– نتيجة التصويت، جاءت 46 عضوا مع المضي بالتوازي، و40 مع التراتبية حسب الطلب المقدم من 50 عضوا لرئاسة المجلس

وتابع: هناك لقاء مرتقب في القاهرة خلال الأيام القادمة يجمع لجنتي المسار الدستوري بالدولة والنواب لأجل الفصل في نقاط الخلاف

– عقدنا الجلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضرها 97 عضوا

#ليبيا_24

2022-12-05 21:20:02

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