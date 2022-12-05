أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 633 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مينائي طرابلس وطبرق، لافتة إلى أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 21457 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.

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