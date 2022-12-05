صور | وليد اللافي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية بحكومة الدبيبة لدعم الانتخابات لم

صور | وليد اللافي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية بحكومة الدبيبة لدعم الانتخابات لمناقشة الفعاليات التي ستُنفذها اللجنة خلال الأيام القادمة بهدف توسعة دائرة المشاركة في دعم الانتخابات. #ليبيا #المرصد (اعلام الحكومة)
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ليبيا مباشر
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