صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع كنعان يلماز سفي

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع كنعان يلماز سفير #تركيا لدى #ليبيا آفاق التعاون الأمني المشترك وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين. #المرصد (الداخلية)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
“علي الزقوزي” ومن لم يسمع بهذا الاسم في الرياضة الليبية، فخلال محطاته الرياضية ت
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
بتهم التزوير والتحايل والتهرب من ضرائب بقيمة ستة عشر مليون دينار … وثائق متداولة
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
عقب دعوة الدبيبة.. الوطنية للنفط تدعو الشركات العالمية العاملة في مجال النفط وال
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
صور | وليد اللافي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية بحكومة الدبيبة لدعم الانتخابات لم
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك