صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع كنعان يلماز سفي

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع كنعان يلماز سفير #تركيا لدى #ليبيا آفاق التعاون الأمني المشترك وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين. #المرصد (الداخلية)