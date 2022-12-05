عاجل

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع كنعان يلماز سفي

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع كنعان يلماز سفير #تركيا لدى #ليبيا آفاق التعاون الأمني المشترك وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين. #المرصد (الداخلية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك