مصادر: محمد هيثم وكيل صحة الوفاق السابق هو الشريك الأكبر للهادي قريصة في شركة ال

مصادر: محمد هيثم وكيل صحة الوفاق السابق هو الشريك الأكبر للهادي قريصة في شركة الأريج للخدمات الطبية الدولية بـ #تونس.

شركة الأريج هي الوكيل الحصري المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة منذ سنوات لعلاج المرضى الليبيين في تونس.

الشركة احتكرت العلاج ودأبت على إذلال الليبيين الذين يتلقون العلاج بشهادة العديد من المرضى.

الشركة تقوم بفرض زيادات كبيرة في أسعار العلاج بحجة أنها تقدم خدماتها بالآجل.

المرضى أكدوا أنه ما إن يتوقف الدفع حتى تقوم الشركة بطرد المرضى ووقف العلاج لحين إيداع الأموال في حساباتها.

الشركة قامت أكثر من مرة وبوثائق رسمية بإخطار وزارة الصحة بإيقاف علاج الليبيين لديها لحين تحويل الأموال.

لا يوجد مقر رسمي للشركة أو موظفين بها بحسب المرضى الذين حاولوا التواصل أكثر من مرة مع إدارتها. #ليبيا_برس

2022-12-05 22:49:22

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