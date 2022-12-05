مالية حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية في تقرير الإفصاح والشفافية عن الفترة من 1 ين

مالية حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية في تقرير الإفصاح والشفافية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2022: عقيلة أنفق مليار و40 مليون والمشري 42 مليون والدبيبة مليار و700 مليون والمنفي 688 مليون دينار
– مجلس النواب تقاضى مرتبات قدرها 779.6 مليون دينار كما تحصل على سلفة مالية قدرها 65 مليون وميزانية مصروفات قدرها 196 مليون.
- مجلس الدولة تقاضى مرتبات قدرها 15.1 مليون دينار كما تحصل على ميزانية مصروفات قدرها 26.7 مليون.
- مجلس الوزراء والجهات التابعة له تقاضى مرتبات قدرها 983 مليون دينار كما تحصل على ميزانية مصروفات قدرها 709 مليون.
- المجلس الرئاسي تقاضى مرتبات قدرها 581.6 مليون دينار كما تحصل على ميزانية مصروفات 106.6 مليون دينار.
- إجمالي الإيرادات العامة 93 مليار و729 مليون، والإنفاق العام 88 مليار و887 مليون بفائض يقارب 5 مليار دينار. #ليبيا_برس
2022-12-05 22:21:39
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