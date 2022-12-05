خبر | تقرير لوزارة المالية بحكومة الدبيبة : إيرادات الدولة منذ 1يناير و حتى 30 ن

خبر | تقرير لوزارة المالية بحكومة الدبيبة : إيرادات الدولة منذ 1يناير و حتى 30 نوفمبر بلغت 93,7 مليار د.ل و المصروفات بلغت 88,8 مليار 60% منها لمرتبات المواطنين .

⚡️نفقات البرلمان و الجهات التابعة له بلغت 779 مليون د.ل و مجلس الوزراء 983 مليون و الرئاسي 581 مليون و مجلس الدولة 15 مليون .

⚡️نفقات وزارة الداخلية بلغت 5.3 مليار د.ل والعدل 1 مليار و الخارجية 729 مليون و الصحة 3 مليار و التعليم 14 مليار و التعليم العالي 1.8 مليار .

⚡️نفقات وزارة التعليم التقني بلغت 1.2 مليار د.ل و الحكم المحلي 539 مليون و الزراعة 753 مليون و العمل 691 مليون و الثقافة 220 مليون و السياحة 156 مليون والاوقاف 39 مليون .

⚡️نفقات وزارة المواصلات 251 مليون د.ل والاقتصاد 260 مليون و الشؤون الاجتماعية 293 مليون و الاسكان 155 مليون و الدفاع 3.8 مليار . #ليبيا #المرصد