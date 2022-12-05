عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: نمثل ثلثي #ليبيا ولدينا قوة أمنية ونستطيع إغلاق ال

عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: نمثل ثلثي #ليبيا ولدينا قوة أمنية ونستطيع إغلاق النفط لحين تقسيمه بطريقة عادلة.

– لا أدري ما الذي يؤخرنا عن هذا الأمر وإلا فلننظر الطوفان

– أقفلنا النفط قبل ذلك لتكون هناك عدالة في توزيع الثروة فضحكوا علينا ولم يحدث هذا.

– حدث اتفاق في دبي لتغيير رئيس المؤسسة فقط واستمر الأمر على ما هو عليه.

– الآن يتم إنتاج النفط ليصرفه الدبيبة والكبير كما يحلو لهما.

– إما أن ننتظر ونركض وراء #تركيا ومختطفي الدولة في #طرابلس إلى ما لا نهاية، وإما نضع حلاً لذلك.

– نستطيع أن نتفق على قاعدة دستورية ولدينا دستور 1951 نعدل فيه كما نشاء.

– يمكننا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المنطقة الشرقية. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2022-12-06 01:36:25

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