انفو_المرصد | طعن لدى القضاء الاداري في #طرابلس ضد الاتفاقية الاخيرة بين الدبيب

#انفو_المرصد | طعن لدى القضاء الاداري في #طرابلس ضد الاتفاقية الاخيرة بين الدبيبة و #تركيا حول التنقيب عن النفط في #ليبيا .. على ماذا استند الطعن ؟👇🏻









