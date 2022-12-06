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#انفو_المرصد | طعن لدى القضاء الاداري في #طرابلس ضد الاتفاقية الاخيرة بين الدبيب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | طعن لدى القضاء الاداري في #طرابلس ضد الاتفاقية الاخيرة بين الدبيبة و #تركيا حول التنقيب عن النفط في #ليبيا .. على ماذا استند الطعن ؟👇🏻





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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