انفو_المرصد | طعن لدى القضاء الاداري في #طرابلس ضد الاتفاقية الاخيرة بين الدبيب

#انفو_المرصد | طعن لدى القضاء الاداري في #طرابلس ضد الاتفاقية الاخيرة بين الدبيبة و #تركيا حول التنقيب عن النفط في #ليبيا .. على ماذا استند الطعن ؟👇🏻
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
“الكروسة” وسيل نقل كانت سائدة في مدن ليبيا الكبرى في بداية ومنتصف القرن الماضي،
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
(هولندا VS الأرجنتين) ضد (كرواتيا VS البرازيل) طرف من نهائي كأس العالم 2022 #ل
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: نمثل ثلثي #ليبيا ولدينا قوة أمنية ونستطيع إغلاق ال
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
خبر | تقرير لوزارة المالية بحكومة الدبيبة : إيرادات الدولة منذ 1يناير و حتى 30 ن
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك