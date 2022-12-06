المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – الدبيبة يعد بـ4 ملاعب وهو لم يوفر الكتاب المدر

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– الدبيبة يعد بـ4 ملاعب وهو لم يوفر الكتاب المدرسي في بعض المناهج حتى الآن، ويدفع مرتبات شهر أكتوبر في ديسمبر.

– نقض عهده في صيانة ملعب 11يونيو في طرابلس ولم ينجزه بعد سنة من بدأ الصيانة.

– لم يوفر القروض للشباب و التي وعد بها، منحة الأبناء والزوجة يشوبها فساد، مليار الحصر لعقود الزواج لا يزال آلاف الشباب بانتظاره وغيرها من الوعود الوهمية.

– ومع ذلك يريد 30 سنة في السلطة، الرجل بفشله الكبير وتفاقم الوضع الكارثي من الواضح أنه لا يسعى لتفقير ليبيا فقط بل يصر على إعادتها للعصر الحجري

#ليبيا_24

2022-12-06 02:33:02

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