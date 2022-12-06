عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:
– نمثل ثلثي ليبيا ولدينا قوة أمنية ونستطيع إغلاق النفط لحين تقسيمه بطريقة عادلة.
– لا أدري ما الذي يؤخرنا عن هذا الأمر وإلا فلننتظر الطوفان
– أقفلنا النفط قبل ذلك لتكون هناك عدالة في توزيع الثروة فضحكوا علينا ولم يحدث هذا.
– الآن يتم إنتاج النفط ليصرفه الدبيبة والكبير كما يحلو لهما.
– إما أن ننتظر ونركض وراء تركيا ومختطفي الدولة في طرابلس إلى ما لا نهاية، وإما نضع حلاً لذلك.
– نستطيع أن نتفق على قاعدة دستورية ولدينا دستور 1951 نعدل فيه كما نشاء.
– يمكننا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المنطقة الشرقية.
#ليبيا_24
2022-12-06 03:00:01
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