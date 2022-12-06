مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية الكرامة، خالد المحجوب: لا توجد قبائل ترفض القو

مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية الكرامة، خالد المحجوب: لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر.

ــ الزيارات الكثيرة التي أجراها خليفة حفتر، أوضحت الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية.

ــ المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، غير منضبطة وتتبع الدولة بشكل صوري، خاصة وأنهم غير متدربين.

ــ اشترطنا ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص، للانضمام عسكريًا للجيش اليبي، بعد تلقي التدريبات والتأهيل.

ــ قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-06 01:59:01

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