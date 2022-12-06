موقع “هسبريس” المغربي: – خمس دول إفريقية جديدة توقع مذكرات تفاهم حول مشروع أنب

موقع “هسبريس” المغربي:

– خمس دول إفريقية جديدة توقع مذكرات تفاهم حول مشروع أنبوب غاز نيجيريا – المغرب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والسنغال وموريتانيا لتضاف إلى مذكرات جرى توقيعها سابقا.

– المذكرات ثلاثية الأطراف، وُقعت في لقاء نظم في العاصمة الرباط، بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.

– الخط يُرتقب أن يمتد على طول أكثر من 6 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة، ومن المنتظر أن ينقل عند اكتماله عام 2027 ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.

– سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر بنين وطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، ليتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

#ليبيا_24









2022-12-06 07:00:01

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