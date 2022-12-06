وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يطالب محافظ المصرف المركزي المكلف بتجميد الصرف من الحسابات المصرفية الخاصة بلجنة اعادة اعمار بنغازي لفتحها دون اذن من وزارة التخطيط والمالية وحرصًا على المال العام.

#ليبيا_24