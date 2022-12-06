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وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يطالب محافظ المصرف المركزي المكلف بتجميد

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يطالب محافظ المصرف المركزي المكلف بتجميد الصرف من الحسابات المصرفية الخاصة بلجنة اعادة اعمار بنغازي لفتحها دون اذن من وزارة التخطيط والمالية وحرصًا على المال العام.

#ليبيا_24

2022-12-06 09:00:02

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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