وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يطالب محافظ المصرف المركزي المكلف بتجميد الصرف من الحسابات المصرفية الخاصة بلجنة اعادة اعمار بنغازي لفتحها دون اذن من وزارة التخطيط والمالية وحرصًا على المال العام.
#ليبيا_24
2022-12-06 09:00:02
1670317202
وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يطالب محافظ المصرف المركزي المكلف بتجميد الصرف من الحسابات المصرفية الخاصة بلجنة اعادة اعمار بنغازي لفتحها دون اذن من وزارة التخطيط والمالية وحرصًا على المال العام.
#ليبيا_24
2022-12-06 09:00:02
1670317202
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