خبر | من تقرير المالية بحكومة الدبيبة : نفقات الدعم مابين 1يناير و 30 نوفمبر بل

خبر | من تقرير المالية بحكومة الدبيبة : نفقات الدعم مابين 1يناير و 30 نوفمبر بلغت 19 مليار د.ل منها 2.7 مليار لدعم الأدوية و 2.4 مليار للكهرباء و 4.6 مليار منحة الأبناء و 2.1 مليار الزوجة و البنات و 1 مليار للزواج و 725 مليون للنظافة و المياه و الصرف الصحي و 56 مليون لعائلات الشهداء و 229 مليون لطلبة الجامعات أما المحروقات بلغت 4.6 مليار بنسبة 24% من اجمالي مصروفات الدعم . #ليبيا #المرصد