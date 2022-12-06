خبر | من تقرير المالية بحكومة الدبيبة : نفقات الدعم مابين 1يناير و 30 نوفمبر بل

خبر | من تقرير المالية بحكومة الدبيبة : نفقات الدعم مابين 1يناير و 30 نوفمبر بلغت 19 مليار د.ل منها 2.7 مليار لدعم الأدوية و 2.4 مليار للكهرباء و 4.6 مليار منحة الأبناء و 2.1 مليار الزوجة و البنات و 1 مليار للزواج و 725 مليون للنظافة و المياه و الصرف الصحي و 56 مليون لعائلات الشهداء و 229 مليون لطلبة الجامعات أما المحروقات بلغت 4.6 مليار بنسبة 24% من اجمالي مصروفات الدعم . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
يفتتح مكتبه لمدة نصف ساعة في اليوم، ليقوم بعمليات تزوير ويحرّر عقود وهمية، مستخد
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” يكرّم السفير التركي كنعان ي
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل: – الإرادة السياسية الأجنبية التي تسيطر عل
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك