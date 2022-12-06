عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب: أحلنا في جلسة سابقة قانون المحكمة الدستورية ا

عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب: أحلنا في جلسة سابقة قانون المحكمة الدستورية العليا إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

ــ الدستور مصدر القوانين، وعندما نرى أن هناك قانون مخالف للدستور، يجب إلغائه.

ــ وجود 10 نواب يُطالبون بعرض أحد القوانين، هو النصاب اللازم لعرضه وفق القوانين السارية، حتى لا يكون هذا مدعاة لأن تتمكن الأقلية في جرح كل القوانين.

ــ علينا اعتماد هذا القانون والمادة التي لم يتم الاستقرار عليها، يمكن تركها لرئيس مجلس النواب. #ليبيا_برس

2022-12-06 13:01:52

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