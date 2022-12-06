عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: – حكومة الدبيبة زادت المُعاناة الاقتصادية بإنفا

عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي:
– حكومة الدبيبة زادت المُعاناة الاقتصادية بإنفاقها 300 مليار دينار في أمور لا تمت بصلة للمواطن الليبي، وآن الأوان لرحيلها.
– تدخل الدبيبة منع اجتماع عقيلة والمشري، لأن اتفاق مجلسي النواب والدولة يعني ضمنيًا انتهاء حكومة الدبيبة.
– حكومة الوحدة ليس لها من ذلك إلا الاسم فقط، فهي زادت الشرخ الاجتماعي والمعاناة الاقتصادية على كاهل المواطن الليبي.
– بعد اتفاق الصخيرات في 2015، أصبح هناك سلطات في ليبيا مُعترف بها دوليًا، وهما مجلسي النواب والدولة.
– أزمات الكهرباء لا تزال متكررة، وأزمات المرتبات والمشاكل اليومية لا تزال متفاقمة.
#ليبيا_24
2022-12-06 13:00:02
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