مقرر لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة: – بدأنا عملية فرز ملفات المت

مقرر لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة:

– بدأنا عملية فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بعد أن استقبلنا 406 ملف من المتقدمين، مقسمة على المناصب السيادية المخصصة للمجلس، مشيرة إلى أنه بإجراء الانتخابات يمكننا تجديد الشرعية وترسيخ المسار الديمقراطي.

– المناصب هي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد المترشحين 5، ورئيس ديوان المحاسبة وعدد المترشحين 13، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعدد المتقدمين 7، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 29 مترشح، وكيل هيئة الرقابة الإدارية 50، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 133، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات 65، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 44 شخصا”.

– تم فرز ملفات المترشحين لمنصب الرقابة الإدارية، المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة وسيتم استئناف الفرز لباقي المناصب، وستتم إحالة الملفات المجازة إلى المجلس لاختيار وتسمية المترشحين في جلسة معلنة.

#ليبيا_24

2022-12-06 15:00:04

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