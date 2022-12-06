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فيديو > لليوم الثالث على التوالي .. استمرار اعتصام اصحاب شركات التوريدات الصح

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو > لليوم الثالث على التوالي .. استمرار اعتصام اصحاب شركات التوريدات الصحية أمام وزارة الصحة في #طرابلس احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم رغم حصولهم على إذن ما بعد مراجعة النائب العام و صرف ديون شركات أخرى غير متحصلة على أذونات. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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