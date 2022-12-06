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رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يؤكد خلال لقائه بنائب رئيس الحكومة الليبية علي القط

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يؤكد خلال لقائه بنائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، ثقته في قدرة الحكومة الليبية على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال.

#ليبيا_24

2022-12-06 15:53:46

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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