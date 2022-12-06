رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يؤكد خلال لقائه بنائب رئيس الحكومة الليبية علي القط

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يؤكد خلال لقائه بنائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، ثقته في قدرة الحكومة الليبية على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال.

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