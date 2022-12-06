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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، احترامه للإجراءات القانونية، ا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، احترامه للإجراءات القانونية، الخاصة بتبرئة وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية سمير كوكو، من التهم المنسوبة إليهما، وبحسب الحساب الرسمي للجكومة، فإن الدبيبة أصدر تعليماته بعودة الزناتي وكوكو إلى مهامهما، في القطاع الصحي بما تقتضيه القوانين والتشريعات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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