أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، احترامه للإجراءات القانونية، ا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، احترامه للإجراءات القانونية، الخاصة بتبرئة وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية سمير كوكو، من التهم المنسوبة إليهما، وبحسب الحساب الرسمي للجكومة، فإن الدبيبة أصدر تعليماته بعودة الزناتي وكوكو إلى مهامهما، في القطاع الصحي بما تقتضيه القوانين والتشريعات.

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