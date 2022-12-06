أيوب الزريقي، أحد منسقي حراك “885” المُطالب بالعدالة الاجتماعية للأطقم الطبية: م

أيوب الزريقي، أحد منسقي حراك “885” المُطالب بالعدالة الاجتماعية للأطقم الطبية: مُرتب الطبيب الليبي 700 دينار فقط حتى الآن.

ــ العناصر الطبية تعيش وضع سيء منذ سنوات، والجميع يترقب عاقبة هذه الإجراءات التعسفية بحق القطاع ومنتسبيه.

ــ قطاع الصحة هو القطاع الأهم في الدولة الليبية من ناحية نوعية الخدمات المقدمة وخصوصيتها وحساسيتها.

ــ قطاع الصحة يُعاني من مشاكل أخرى مثل نقص المستلزمات الطبية، والفساد الممنهج، وغياب معايير للجودة، والعمل بدون خطط استراتيجية فعالة، وضعف أداء النقابات الطبية.

ــ نرفض إسقاط حكومة الدبيبة لقرار 885، واستبداله بتطبيق جدول المرتبات الموحد.

ــ جدول المرتبات الموحد غير مُنصف للعناصر الطبية من الأساس، ولا يشمل صرف علاوة التمييز التي نص عليها القانون.

ــ نستنكر وجود أخطاء وتأخير قد يكون مُتعمد في تعديل التصنيفات والدرجات.

ــ نطالب بضرورة تعديل الدرجات والتصنيفات للكوادر الطبية، وتطبيق علاوة التمييز بدون أي تأخير غير مبرر. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-06 16:09:40

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