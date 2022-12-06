– تباين أسعار العملات الأجنبية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارن

– تباين أسعار العملات الأجنبية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

– ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.85 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

– انخفاض سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، وكذلك سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار مقابل 5.95 دينار أمس.

– ارتفاع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.50 دينار أمس.

– ارتفاع سعر الليرة التركية مسجلًا 0.26 دينار مقابل 0.25 دينار أمس، فيما استقر سعر اليوان الصيني عند 0.69 دينار.

#ليبيا_24

2022-12-06 15:30:02

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