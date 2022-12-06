عاجل > خالد المشري: نرفض إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية. نؤكد

عاجل > خالد المشري: نرفض إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية. ⚡️نؤكد على أن هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره وليس قانون. #ليبيا #المرصد (تغريدة)
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ليبيا مباشر
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